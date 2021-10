Tarantino’s Jukebox / Nuit Rock Western Spaghetti au Supersonic SUPERSONIC, 23 octobre 2021, Paris.

Tarantino’s Jukebox !

Véritable curateur de talents dans le choix de ses B.O, Quentin Tarantino nous offre à chaque film une playlist incontournable de tubes et de pépites oubliées rock funk soul et cie. En ce samedi soir, on vous donne rendez-vous sur le dancing du Jack Rabbit Slim’s en compagnie de Mia et Vincent de 23h à 6h du matin!

– Live Tribute de reprises Tarantinesques par Lloyd

– Dj set par Romanichel Jarre et Alex Croq Mac avec dans la playlist…

KOOL & THE GANG / BOB SEGER / STEALERS WHEEL / THE COASTERS / NANCY SINATRA / GEORGE BAKER SELECTION / JAMES BROWN / ENNIO MORRICONE / BERNARD HERRMANN / LOS BRAVOS / T-REX / BROTHER DEGE/ DUSTY SPRINGFELD / DAVID BOWIE … et les pépites des films Pulp Fiction, Kill Bill, Le Boulevard de la mort, Reservoir Dogs…

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

