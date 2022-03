Tarakeeb Théâtre Municipal Berthelot, 30 mars 2022, Montreuil.

Tarakeeb

du mercredi 30 mars au jeudi 31 mars à Théâtre Municipal Berthelot

Des pigeons, le Caire, l’exode, la banlieue parisienne, la liberté, la solitude… Tarakeeb vous propose de suivre les ombres des migrants, humains et animaux. Les quartiers populaires du Caire sont jalonnés de pigeonniers, immenses structures en bois bricolées par des éleveurs de pigeons qui pratiquent là une activité sportive. Un dresseur de pigeon égyptien vient à Paris pour visiter le salon de la colombophilie parmi d’autres dresseurs de pigeons. Quand ses amis partent pour rentrer en Égypte, il décide de rester en France. S’installant dans la banlieue parisienne, il se lance dans la construction d’un pigeonnier sur le toit de son immeuble. Dans ce nouvel environnement austère, il est confronté à des sentiments de solitude et d’isolement, et aux préjugés qu’ont certains parisiens contre les pigeons. Cie Hékau Direction Artistique : Nicole Ayach Avec : Nicole Ayach, Alix Sulmont, Mathieu Husson Conception : Nicole Ayach et Hany Hommos Création Musicale et sonore : Abdallah Abozekry, Mathieu Husson Régie Lumière : Tatiana Carret – Construction : Hany Hommos, Nicole Ayach, Alix Sulmont Scénographie : Alix Sulmont – Construction du Décor : Christophe Derrien – Création lumière : Corentin Praud, Tatiana Carret – Regards extérieurs : Grégoire Calliès, Corentin Praud, Geneviève Bartoli – Aide à la dramaturgie : Corentin Praud – Aide à la construction de marionnettes : Yasmin Lüdke, Zoe Sulmont, Liz Godoy, Adam Thompson

Tarifs: 12€ / 8€ / 5€

Théâtre d’ombres – Durée : 40 min – Dès 6 ans

Théâtre Municipal Berthelot 6 rue Marcellin Berthelot 93100 Montreuil



