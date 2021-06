Tarafikants Concarneau, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Concarneau.

Tarafikants 2021-07-08 – 2021-07-08 Ville Close Carré des Larrons

Concarneau Finistère

Puisant dans l’univers riche des tarafs de Roumanie, TARAFIKANTS recrée l’ambiance des «cîrciuma», les auberges des chansons populaires roumaines, lieux propices à la rencontre, la nostalgie et la fête… Des airs de danses de village aux chansons poétiques des villes, les Tarafikants invitent le public à un voyage dépaysant et festif. Peu à peu, le public se laisse entraîner dans les danses énergiques et conviviales, pour prendre pleinement part à la fête. Baignée d’émotion et de nostalgie, ou bien s’électrisant pour inviter à la danse, la musique de TARAFIKANTS vous embarque dans l’ambiance au charme suranné des «cîrciuma», ces auberges du bord des routes décrites dans les chansons populaires roumaines, où l’on entend le répertoire des « cântec de pahar », chansons à boire poétiques et imagées. Dans une atmosphère enfumée et sonore, survient cet instant ou le «dor», ce douloureux sentiment de nostalgie, surgit d’une strophe, d’une chanson ou des mélopées d’un instrument, et s’abat sur une table pour faire pleurer.

