Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 18 mars 2022 à 20:30

La compagnie 7273 revient avec Tarab. Hypnotique et furieusement collective, cette danse fascine par son évidence mystérieuse. Elle se regarde inlassablement comme le mouvement infini des vagues s’échouant sur la grève. Les danseurs virtuoses harmonisent leur énergie et composent un ballet à l’unisson, une lévitation gestuelle époustouflante. Ainsi, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon poursuivent leur traversée du Maghreb et du Moyen-Orient. C’est en partie au Caire qu’ils conçoivent Tarab en résonnance aux événements qui ont secoué le bassin méditerranéen.

de 8 à 23€

danse contemporaine Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T20:30:00 2022-03-18T21:30:00

