Marseille

Tarab

Cité de la musique, le samedi 26 mars à 20:30

Cité de la musique, le samedi 26 mars à 20:30

Prêts pour un voyage à travers le Maghreb ? Le groupe Tarab s’est engagé dans une réappropriation et une diffusion du patrimoine arabo-andalou. Spécialisé dans l’exécution du répertoire classique dans le respect de la tradition arabo-andalouse ancestrale transmise par voie orale, il ne délaisse pas pour autant le répertoire très apprécié du Hawzi, du Châabi, du Kabyle en passant par le Melhoune. FOUAD DIDI (VIOLON, CHANT ET DIRECTION ARTISTIQUE ), AMINE SOUFARI (PIANO), FARID ZEBROUNE (MANDOLE, BANJO), YOUCEF KASBADJI (DERBOUKA), MADJID SEBILLOT (TAR) , SAMIA KHIRI (CHANT) ET HÉDIA CHEFFAI (QANUN) Pass sanitaire – Concerts et Spectacles Conformément aux dispositions gouvernementales, l’accès aux lieux culturels est conditionné depuis le 21 juillet au pass sanitaire pour les adultes de plus de 18 ans.

13 / 9€ / gratuit pour les – de 12 ans

Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

2022-03-26T20:30:00 2022-03-26T22:30:00

