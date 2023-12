TARA MEHRAD & MAHAN MIRARAB – Quelques chansons Perses Le Baiser Salé Paris, 4 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 04 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

Un voyage sonore unique et authentique dans un monde mystique, moderne et engagé interprété pleinement.

Tara Mehrad, chanteuse, instrumentiste, auteure et compositrice Iranienne et Mahan Mirarab, guitariste, compositeur et arrangeur iranien se rejoignent sur scène pour partager leurs deux univers musicaux à travers leurs compositions.

Les deux musiciens se sont rencontrés à Téhéran en Iran et ont fait des concerts cachés dans des sous-sols malgré les restrictions. Ils se retrouvent sur scène des années après avoir quitté l’Iran et mettent en scène leur histoire musicale pleine de courage, de passion et de vie.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

