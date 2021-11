Toulouse TAQUIN Haute-Garonne, Toulouse LES ROGERS TAQUIN Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Samedi 27 novembre, 21h00 LES ROGERS * Dans la pure tradition des fanfares de la Nouvelle Orleans, les Rogers se nourrissent du son et de l’énergie du « berceau du jazz ».

Quand la chaleur envoutante des cuivres se mèle à la puissance des tambours créoles, la magie s’installe et anime tous les instants de la vie. Associant compositions originales et répertoire de là bas, ce brass band vous invite à la parade de Mardi Gras. https://www.lesrogersbrass.com/theband https://fr-fr.facebook.com/LesRogersBrass/ *

samedi 27 novembre – 21h00 à 23h30

