MARACUJA + RODA BOA TAQUIN, 26 novembre 2021 21:00, Toulouse.

TAQUIN.

Vendredi 26 novembre, 21h00

MARACUJA + RODA BOA

Fondé par la flûtiste Amina Mezaache, ce quartet inventif nous entraîne dans une jungle sonore, où se mêlent les rythmes du carnaval brésilien, les transes africaines, les harmonies du jazz et les expérimentations de la musique contemporaine.

http://www.aminamezaache.com/maracuja/

Roda Boa est un sextet toulousain qui explore le samba sous toutes ses formes et à différentes époques. Caractérisé par l’énergie des percussions, c’est autour de chansons populaires brésiliennes que ces six musiciens éclectiques se sont tout d’abord réunis. Également influencés par d’autres genres musicaux tels que le jazz ou le hip-hop, les musiciens ont choisi de laisser la part belle à l’improvisation et à l’interprétation ce qui rend leur musique d’autant plus vivante et actuelle.” Soleil, Caïpirinha et Amour au rendez vous !

https://www.facebook.com/Rodaboa/

vendredi 26 novembre – 21h00 à 22h30

TAQUIN 23 rue des Amidonniers, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Haute-Garonne

