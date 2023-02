Créations Bois, métal et résine époxy Tapissier Véronique Ballot Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie

Créations Bois, métal et résine époxy Tapissier Véronique Ballot, 1 avril 2023, Chambéry. Créations Bois, métal et résine époxy 1 et 2 avril Tapissier Véronique Ballot Présentations de nos créations bois, métal et résine époxy. Explication des procédés utilisés pour la réalisation des pièces uniques. Tapissier Véronique Ballot 503 faubourg montmelian, 73000 chambery Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2023, nous vous invitons à découvrir nos créations qui allient différentes essence de bois et la résine.

L’atelier, implanté en plein cœur des Alpes, propose des pièces uniques et personnalisables, sublimées par l’alliance de plusieurs matériaux. La noblesse du bois de nos régions prend alors tout son sens. De la réalisation la plus simple à la plus complexe, l’objectif est d’apporter une touche créative et authentique à chacune d’entre elles.

Toutes les étapes de créations vous seront expliquées pour donner un sens à notre univers.

La simple esquisse donne vie à vos futurs projets. Tentez la vision Alpine Bois !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00 Planche apéro en érable massif et résine époxy. Figures de Lichtenberg.

Détails Catégories d’Évènement: Chambéry, Savoie Autres Lieu Tapissier Véronique Ballot Adresse 503 faubourg montmelian, 73000 chambery Ville Chambéry lieuville Tapissier Véronique Ballot Chambéry Departement Savoie

Tapissier Véronique Ballot Chambéry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambery/

Créations Bois, métal et résine époxy Tapissier Véronique Ballot 2023-04-01 was last modified: by Créations Bois, métal et résine époxy Tapissier Véronique Ballot Tapissier Véronique Ballot 1 avril 2023 Chambéry Tapissier Véronique Ballot Chambéry

Chambéry Savoie