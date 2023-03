Au cœur du parcours bellilocien, halte chez Aurélie PERINET (Tapissier), fidèle et audacieuse artisane passionnée Tapisserie Aurélie PERINET Beaulieu-lès-Loches Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Au cœur du parcours bellilocien, halte chez Aurélie PERINET (Tapissier), fidèle et audacieuse artisane passionnée Tapisserie Aurélie PERINET, 1 avril 2023, Beaulieu-lès-Loches. Au cœur du parcours bellilocien, halte chez Aurélie PERINET (Tapissier), fidèle et audacieuse artisane passionnée 1 et 2 avril Tapisserie Aurélie PERINET « Installée à Beaulieu-Lès-Loches depuis 2010, j’ouvre mon atelier pour vous faire découvrir et partager mon métier de la tapisserie à travers les différentes techniques ancestrales et l’utillisation de matières nobles.« Venez découvrir les dix étapes d’une garniture traditionnelle, du sanglage à la finition. Lors des journées européennes des métiers d’art, plusieurs ateliers seront ouverts à Beaulieu les Loches, labélisée « petite cité de caractère » ce sera aussi pour vous le moment de découvrir notre patrimoine architectural ! Tapisserie Aurélie PERINET 35 Rue Bourgeoise, 37600 Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247942503 https://www.facebook.com/aurelie.perinet/?paipv=0&eav=AfZRVnHHUVtXzhb-ntBEyzDD3t5To21JDoORPl4DsHwxS0BAs0TIWYAXHoFlNXye_tI&_rdr https://www.instagram.com/tapissier.aurelie.perinet/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/aurelie.perinet/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0247942503 »}] 42J6+PG Beaulieu-lès-Loches Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 ©Aurélie PERINET Bergères style Empire

Détails Catégories d’Évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Tapisserie Aurélie PERINET Adresse 35 Rue Bourgeoise, 37600 Beaulieu-lès-Loches Ville Beaulieu-lès-Loches Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Tapisserie Aurélie PERINET Beaulieu-lès-Loches

Tapisserie Aurélie PERINET Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu-les-loches/

Au cœur du parcours bellilocien, halte chez Aurélie PERINET (Tapissier), fidèle et audacieuse artisane passionnée Tapisserie Aurélie PERINET 2023-04-01 was last modified: by Au cœur du parcours bellilocien, halte chez Aurélie PERINET (Tapissier), fidèle et audacieuse artisane passionnée Tapisserie Aurélie PERINET Tapisserie Aurélie PERINET 1 avril 2023 Beaulieu-lès-Loches Tapisserie Aurélie PERINET Beaulieu-lès-Loches

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire