TAPIS VERT & L’ARBRE PROVIDENCE

TAPIS VERT & L'ARBRE PROVIDENCE, 27 novembre 2022



2022-11-27 16:00:00 16:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 18:00:00 TAPIS VERT (9min)

Après avoir constaté l’avancée rapide du désert dans son village, Yacouba SAWADOGO, décide de tout abandonner pour lutter contre cette terre aride, en pratiquant une technique spéciale et ancestrale. L’ARBRE PROVIDENCE (52min)

Au Togo, une pratique agroforestière ancestrale est remise au goût du jour : l’utilisation des « arbres fertilitaires » qui ont la propriété de fertiliser les sols appauvris.

