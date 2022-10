Redécouvrir nos forêts urbaines par un parcours thématique dans la forêt domaniale de Meudon, autrefois propriété royale « Tapis vert » de la Forêt de Meudon, 16 octobre 2022, Clamart.

GRATUIT – INSCRIPTION INDISPENSABLE (avant le jour de la randonnée)

Itinéraire renouvelé au sein d’une forêt pour y repérer d’étangs en étangs quelques uns de ses arbres remarquable, et des éléments d’un réseau hydraulique méconnu

« Tapis vert » de la Forêt de Meudon Route du Pavé Blanc Clamart 92160 Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France

Notre association environnementale « Habiter la Porte d’en bas, un quartier, la Ville » vous invite à un retour à la Forêt domaniale de Meudon que nous avions arpentée en mai 2017 lors de « L’Année Internationale des Forêts », avec l’objectif d’aller à nouveau à la rencontre de quelques uns de ses « Arbres remarquables » et célébrer ainsi l’Arbre en forêt sur des espaces où, non isolé, il peut déployer au mieux ses potentialités.

« Ô forêt

seul langage inventé par la terre

pour parler au soleil »

Armand Gati

Initialement prévue pour la « Journée Internationale des forêts » en mars 2022

notre « sortie nature d’automne » vous propose en cette saison un cheminement au sein d’un vaste territoire boisé ponctué d’étangs, intégré dans un tissu urbain dense – entre Versailles et Paris et sa proche banlieue sud.

L’EXPÉRIENCE PARTAGÉE DE LA FORÊT

Se rapprocher de nos forêts urbaines et péri urbaines, parfois autrement que pour la seule balade de loisirs, ou pour y trouver l’opportunité d’une marche active ou de prouesses cyclistes que favorisent les grandes variations du terrain (la Forêt de Meudon en cela révèle de belles surprise) doit permettre aux habitants des villes que nous sommes de pouvoir témoigner de l’importance de préserver les milieux de la forêt, d’étendre leur valorisation, d’en prévoir les prolongements jusqu’à construire des liens avec les espaces de nature et boisés urbains – et non d’en réduire voire détériorer les territoires par des opérations d’aménagement dites « d’utilité publique » où l’évaluation environnementale et l’étude d’impact, nécessaires astreintes voulues par le Code de l’environnement, se révèlent trop souvent biaisées.

La participation des milieux forestiers à la survie, préservation et extension de la biodiversité est majeure.

Tout aussi majeure notre relation à ce milieu intensément arboré où tout est « relations » et lenteurs, accomplissant ainsi « l’effort » (1) pour durer comme une évidence, dans le silence de leurs espaces racinaires, et « le bruissement très doux, agitation des feuilles dans l’air lumineux, sans fin ». (2)

Alexis Jenni, d’abord professeur de sciences naturelles puis aussi romancier, partant de son expérience d’enfant fait de son texte « Parmi les arbres : essai de vie commune » une réponse à ses interrogations sur la vie, adressées aux arbres parmi lesquels il a grandi :

« Ils me répondaient sans doute, mais en une langue que je ne comprenais pas, faite de bruissements continus, de craquements, un langage de frémissement et de croissance, si lent qu’il faut une année entière pour aller au bout d’une phrase, vingt-cinq ans pour voir où il veut en venir ».

A les regarder, à en fréquenter la compagnie, on pourrait essayer de les comprendre un peu mieux mais aussi comprendre ces vivants que nous sommes : « essayer de comprendre cette autre façon d’être vivant, qui compléterait la nôtre, l’enrichirait, l’ éclairerait peut-être ».

Nous vous renvoyons donc aux poètes, philosophes, physiciens, biologistes, écologues,… avec qui nous apprenons ou redécouvrons combien les arbres ces êtres extraordinaires, sont « nos colocataires de la Terre, sans qui nous ne pourrions l’habiter »

Plus modestement, avec cette balade/rando, nous souhaitons donc faire se combiner au fur et à mesure de notre circulation, observations sensibles des uns et des autres et commentaires informatifs auxquels chacun-e peut se joindre, suscités par la rencontre avec le milieu forestier.

Pour y reconnaître les différentes essences d’arbres (châtaigniers, chênes, hêtres, – parmi les plus représentés dans cette forêt, et d’autres, charmes, frênes, bouleaux, … dont la présence apporte des variations dans le paysage), cela nous fera nous arrêter, en grande proximité, pour la couleur et la texture de leurs écorces, la stature de leurs troncs, la structure de leurs formes, le déploiement de leurs houppiers, l’incroyable force et étrangeté de leurs racines, ou les caractéristiques de leurs sous-bois.

C’est pourquoi nous donnerons toujours chaque fois que possible préférence aux chemins où se révèle « l’intime » du Bois.

...OÙ IL EST AUSSI QUESTION DE LA RESSOURCE EN EAU…UN RETOUR AU SIÈCLE DE LOUIS XIV QUI A GUIDÉ LA CONSTRUCTION DE NOTRE ITINÉRAIRE 2022 DANS LE BOIS

Toute forêt ayant sa propre histoire, nous évoquerons celle de Meudon, forêt domaniale relativement jeune, qui se déploie sur plusieurs communes du 92 et du 78 : Clamart, Meudon, Chaville, Vélizy-Villacoublay. Nous l’aborderons côté Clamart d’abord par le prestigieux « Tapis Vert » (objet actuellement de travaux de restaurations de « la Grande Perspective » créée au XVIIéme siècle pour le Château de Meudon), mais c’est un premier jalon dans cette histoire.

Ainsi la rencontre avec les quatre grands étangs qui ponctuent le côté de la forêt par où nous commencerons notre parcours, si elle n’en est pas le but premier, l’agrémente en ceci que ces espaces de lumière et d’eau opèrent un dialogue saisissant avec le massif boisé : vision poétique des lieux traversés.

Toutefois, concevoir mieux la place que ces étangs prennent dans la réalisation d’un réseau hydraulique construit au XVIIème siècle sous le Marquis de Louvois – aspect beaucoup plus méconnu de l’histoire de cette Forêt, autrefois propriété royale – constitue matière à une seconde thématique.

L’itinéraire emprunté lors de précédents parcours, comporte certes quelques variantes mais nous le renouvelons surtout dans sa seconde partie, afin de permettre de mieux percevoir des éléments de ce réseau – rigoles et ponts (en lien avec des aqueducs souterrains) : nous aurons l’appui des panneaux informatifs élaborés par l’association ARHYME qui fait depuis des années un formidable travail de restauration des pièces de ce réseau.

Ce sera un rappel pour ceux qui auraient cheminé avec nous sur le Plateau de Saclay en mai dernier – combien les préoccupations concernant l’acheminement de l’eau jusqu’aux résidences royales et seigneuriales ont suscité de gigantesques travaux dont la mise à jour ou la valorisation prend un nouvel intérêt aujourd’hui.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le circuit ne sera pas en boucle, mais utilisera les commodités d’un transport en commun, le Tram T6 avec un accès à la Forêt au niveau de Clamart – station « George Pompidou » – et une sortie du Bois au niveau de la station « Louvois », côté Vélizy-Villacoublay.

Nous y gagnons aussi de quitter la Forêt en fin d’après-midi par la découverte d’un cinquième étang « l’Étang du Trou aux Gants ». Non accessible en voiture, de format plus réduit, le plus secret.

Deux rendez-vous possibles :

– Départ groupé à Bagneux : 9H35 à l’arrêt « Rue Froide » des Bus 388,162 ou 391 et correspondancec avec le Tram T6

– Rendez-vous 10H45 à Clamart – station « Georges Pompidou » du Tram T6 pour le départ de la randonnée vers la Forêt que l’on rejoint rapidement à pied.

Votre carte de transport (ou achat du ticket en station pour le Tram).

Bonnes chaussures de marche indispensables. Le parcours / rando (autour de 10 km) se fait surtout au pas d’une balade, mais quelques chemins pentus et pierreux.

Votre pique-nique tiré du sac

S’inscrire en mentionnant vos coordonnées pour pouvoir être joint



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T11:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00