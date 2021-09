Genève Théâtre le Caveau Genève Tapis Rouge Théâtre le Caveau Genève Catégorie d’évènement: Genève

Tapis Rouge Théâtre le Caveau, 19 novembre 2021, Genève. Tapis Rouge

du vendredi 19 novembre au samedi 20 novembre à Théâtre le Caveau

Pour ce spectacle, tout a été préparé dans un seul but : dérouler le tapis rouge à l’invité·e de la soirée. Dès son entrée en scène, tout lui est imposé : personnage, costume, décor et situation créés spécialement pour l’artiste. Cette personne saura-t-elle devenir l’héroïne de sa propre histoire ? Ce qui est sûr, c’est que ce soir, les comédien·ne·s dérouleront…le tapis rouge. Association UB Avec : Mitch Morin, Vincent Buclin et un·e invité·e du soir

Places disponibles

Spectacle d’improvisation théâtrale Théâtre le Caveau Avenue Sainte-Clotilde 9 Genève Jonction

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T22:00:00;2021-11-20T20:00:00 2021-11-20T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Théâtre le Caveau Adresse Avenue Sainte-Clotilde 9 Ville Genève lieuville Théâtre le Caveau Genève