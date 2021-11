La turballe Cinéma Atlantic La Turballe, Loire-Atlantique Tapis Rouge – L’arrière saison 2021 2022 Cinéma Atlantic La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Le cinéma Atlantic se met sur son 31 et vous invite à découvrir les films prochainement à l'affiche ! La soirée ressemble comme deux gouttes d'eau à une présentation de saison – tapis rouge et maître de cérémonie – mais c'était sans compter sur la présence d'improvisateurs survoltés. Un casting cinq étoiles qui rejoint les festivités pour tenter de relever un défi très simple : deviner l'histoire des films sortiront en 2022. Pour chaque film présenté, les comédiens ne pourront bénéficier que d'une poignée d'indices : un titre, un résumé aproximatif, un personnage, une musique, un genre cinématographique ou encore un pays… Autrement dit, le strict minimum. Dès lors, une histoire 100% improvisée vous sera interprétée au pied de l'écran. À la suite de chaque prestation, l'histoire est vérifiée, bien sûr, avec à l'appui la bande annonce officielle du film en question.

