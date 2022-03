Tapis lecture avec Fany Comptines Ciboure Ciboure Catégories d’évènement: Ciboure

Tapis lecture avec Fany Comptines Médiathèque François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure

2022-03-23 09:30:00

2022-03-23 09:30:00 – 2022-03-23 Médiathèque François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand

La conteuse proposera la lecture de l'album « La chenille qui fait des trous » d'Eric Carle autour d'un tapis à histoires en tissu, puis elle animera un atelier créatif sensoriel. De 0 à 4 ans.

+33 5 59 47 12 93

Médiathèque François Rospide 23 bis avenue François Mitterrand Ciboure

