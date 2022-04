Tapis de lecture “Le cirque” Médiathèque de Labège Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque de Labège, le mardi 24 mai à 14:00

Ce tapis invite à y rencontrer les artistes du grand chapiteau. Il développe aussi le thème du cheminement, du temps qui passe, des émotions et de l’enfance. Les adultes pourront ainsi puiser dans leurs souvenirs pour partager leurs émotions avec les tout-petits. Vous avez un enfant entre 3 mois et 3 ans et vous souhaitez vous retrouver avec d’autres parents autour d’une animation du tapis lecture ? Rejoignez-nous. Du 24 mai au 7 juillet. HORAIRES : Mardi 14h-18h Mercredi 10h-12h / 14h-19h Vendredi 14h-18h Samedi 10h-12h30 / 14h-17h30

Sur rendez-vous Réservation obligatoire

Moment de rencontre et d'échange adaptés aux bébés avec des tapis de lecture

2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T18:00:00

