Thue et Mue Calvados L’Île aux livres, bibliothèque de Cheux, invite les tout-petits pour une séance de tapis lecture sur le thème de la nuit.

Installés parmi les coussins, les enfants profiteront des histoires lues et racontées par Patricia.

L'Île aux livres, bibliothèque de Cheux, invite les tout-petits pour une séance de tapis lecture sur le thème de la nuit. Installés parmi les coussins, les enfants profiteront des histoires lues et racontées par Patricia.

cheux-bibliotheque@thueetmue.fr +33 2 31 73 32 93

Source : Commune de Thue et Mue

Installés parmi les coussins, les enfants profiteront des histoires lues et racontées par Patricia.

Bibliothèque de Cheux 9 rue de la Sergenterie Thue et Mue

