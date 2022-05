Tapis de lecture ” la mer ” Preuilly-sur-Claise Preuilly-sur-Claise Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tapis de lecture " la mer " Preuilly-sur-Claise, 10 juin 2022, Preuilly-sur-Claise.

2022-06-10 10:00:00 – 2022-06-10 10:30:00

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire Preuilly-sur-Claise Dans le cadre du festival ” P’tits bouts de mômes ”

Lecture d’albums autour du thème de la mer à travers l’exploration d’un tapis de lecture, sur réservation. Dans le cadre du festival ” P’tits bouts de mômes ”

mediatheque.preuilly@wanadoo.fr +33 2 47 94 67 54

Lecture d’albums autour du thème de la mer à travers l’exploration d’un tapis de lecture, sur réservation. Pixabay – Hermann

