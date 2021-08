Saint-Cyr-sur-Menthon Domaine des Saveurs - Les Planons Ain, Saint-Cyr-sur-Menthon Tapis de lecture des Planons Domaine des Saveurs – Les Planons Saint-Cyr-sur-Menthon Catégories d’évènement: Ain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine des Saveurs – Les Planons Durée : 30 min – Inscription conseillée, jauge limitée. Port du masque obligatoire – Présentation d’un pass sanitaire valide ou d’un test négatif

Animation pour les 0-6 ans accompagnés de leurs parents Plongez en famille dans l’univers de la ferme à travers comptines, jeux de doigts et lecture d’albums grâce à notre tapis de lecture. Domaine des Saveurs – Les Planons 987 chemin des Seiglières, 01380 Saint-Cyr-sur-Menthon Saint-Cyr-sur-Menthon Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

