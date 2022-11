Tapas & musique live Orthevielle, 2 décembre 2022, Orthevielle.

Tapas & musique live

9 rue de la Fontaine La Ferme d’Orthe Orthevielle Landes La Ferme d’Orthe 9 rue de la Fontaine

2022-12-02 – 2022-12-02

La Ferme d’Orthe 9 rue de la Fontaine

Orthevielle

Landes

Orthevielle

La Ferme d’Orthe vous propose une soirée tapas et musique live. Vous avez envie d’entendre un groupe de musique en live, tout en dégustant les tapas du Chef et de bons vins ? On se donne rendez-vous le vendredi 2 décembre, à partir de 19h30. Sans réservation.

La Ferme d’Orthe vous propose une soirée tapas et musique live. Vous avez envie d’entendre un groupe de musique en live, tout en dégustant les tapas du Chef et de bons vins ? On se donne rendez-vous le vendredi 2 décembre, à partir de 19h30.

+33 5 58 73 01 03 La Ferme d’Orthe

© Ferme d’Orthe

La Ferme d’Orthe 9 rue de la Fontaine Orthevielle

dernière mise à jour : 2022-11-18 par