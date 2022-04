Tapas et chants traditionnels Arthez-de-Béarn Arthez-de-Béarn Catégories d’évènement: Arthez-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Tapas et chants traditionnels Arthez-de-Béarn, 24 avril 2022, Arthez-de-Béarn. Tapas et chants traditionnels Au coin cosy 18 place du Palais Arthez-de-Béarn

2022-04-24 12:30:00 – 2022-04-24 Au coin cosy 18 place du Palais

Tapas, cassolettes et chants traditionnels de veillée (Basques et Occitans).

+33 7 81 47 27 74

Au coin cosy
18 place du Palais
Arthez-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

