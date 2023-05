Tapage x Jeanne pas Jeanne x Prokop Les Disquaires, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant

5€

Soirée rock aux Disquaires avec Prokop, Tapage et Jeanne Pas Jeanne !

PROKOP (ROCK UK)

Avec l’élégance de l’authenticité, la silhouette de Prokop incarne la musique qu’elle charrie. Ainsi, pour accompagner les mots qu’il pose dans la conversation, ses gestes s’accordent-ils naturellement au rythme intérieur, vif ou contemplatif, qui traverse ses chansons. Des mots qui s’ancrent au plus près des pensées qui traversent son regard, déclinant au fil des phrases la sincérité qui signe un songwriting soigné et intimement kaléidoscopique – quitte à sauter d’une langue à l’autre pour passer de la spontanéité à l’écriture. On songe qu’il est d’ailleurs probable que l’instant partagé nourrisse les pages manuscrites du récit que son répertoire fragmente à travers cette généreuse série de quasi-nouvelles à chanter. C’est sans doute que la musique de Prokop n’est jamais détachée de la vie ; la sienne, la nôtre, celle que nous traversons en commun.

TAPAGE (ROCK FR)

Des guitares saturées, des riffs de synthé et du second degré. On danse et on crache des histoires dans un vieux mégaphone.

JEANNE PAS JEANNE (POP)

Disciple enjouée de la pop et de l’électronique, en passant par la folk et la musique concrète, jeanne pas jeanne donne naissance à son style atypique et personnel. Sa voix posée, parfois envolée, accompagne avec justesse les émotions qu’elle porte dans ses chansons pop hypersensibles. L’écriture et la composition ont pour guides l’intuition, l’exploration, l’intégrité à soi-même et à son propre ressenti. Des sonorités électroniques mêlées à l’acoustique du piano, des chœurs qui s’intriquent dans des sons piochés du quotidien, des harmonies et des arrangements à la fois exigeants et enchanteurs, font de la musique de jeanne pas jeanne une odyssée réjouissante pour ses auditeurs.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Tapage x Jeanne pas Jeanne x Prokop