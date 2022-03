TAPAGE – Théâtre musical Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura Saint-Laurent-en-Grandvaux 12 12 EUR « Tapage » est une création à la frontière entre théâtre, lecture musicale et concert, autour d’un bouquet de textes de Sony Labou Tansi : extraits de lettres, d’articles, d’essais, poèmes.

Ce spectacle mis en scène par Fargass Assandé permet de (re)découvrir le grand écrivain congolais, dont les mots viennent ici se frotter aux voix, aux instruments, aux rythmes métissés. Samedi 5 mars à 20h30 à La Sitelle à Saint-Laurent en Grandvaux.

Tarifs : 5€/12€

