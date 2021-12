Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 2e Arrondissement Tapage nocturne Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône 17 17 Cet évènement relance encore une fois en force les soirées marseillaises au Dock des Suds, ce lieu d’anthologie qui ne finira jamais de nous impressionner.



Pour ce lancement nous faisons une offre de billet “Kdo du papa noël à 16,99 euros”, avec un t-shirt compris dans l’achat du billet. On ne dévoile pas encore les artistes. Cependant, nous vous informons de la présence de deux scènes ! STAGE 1 HARD / STAGE 2 ACID avec les artistes de OMNY LAB. Le concept est simple : une soirée hard/hardcore/acid/techno mettant à l’honneur plusieurs artistes et des performances « show light et son ». https://www.tapagenocturneparty.com/ Cet évènement relance encore une fois en force les soirées marseillaises au Dock des Suds, ce lieu d’anthologie qui ne finira jamais de nous impressionner.



