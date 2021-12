Carvin L'Atelier Média Carvin, Pas-de-Calais Tapage nocturne L’Atelier Média Carvin Catégories d’évènement: Carvin

Pas-de-Calais

Tapage nocturne L’Atelier Média, 22 janvier 2022, Carvin. Tapage nocturne

L’Atelier Média, le samedi 22 janvier 2022 à 19:30

Quand l’esprit cabaret rencontre un texte, tout devient une fête. Quand le mot sonne juste, le tempo est donné. En musique et en chanson, la médiathèque sera en fête. Les livreurs électriseront la médiathèque et ambianceront les collections, avec audace : amour, hypnose, magie et effeuillage ponctueront cette soirée consacrée à l’amour. Le cabaret des livreurs allumera tous vos sens !

Gratuit, sur réservation

Tapage nocturne L’Atelier Média Place de la Gare 62220 Carvin Carvin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T19:30:00 2022-01-22T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Carvin, Pas-de-Calais Autres Lieu L'Atelier Média Adresse Place de la Gare 62220 Carvin Ville Carvin lieuville L'Atelier Média Carvin