Tapage Nocturne 2023 Marseille 2e Arrondissement, 18 mars 2023, Marseille 2e Arrondissement Ville de Marseille Marseille 2e Arrondissement.

Tapage Nocturne 2023

12 Rue Urbain V Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Dock des Suds 12 Rue Urbain V

2023-03-18 23:00:00 23:00:00 – 2023-03-18 06:00:00 06:00:00

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

EUR 21 For the last one au Dock Des Suds Tapage Nocturne Party fait son come back pour retourner Marseille de Kicks Tonitruants !



Artistes

Line up bientôt dévoilée



Style music

Tekno / Acid / Frenchcore / Hardcore / Tribe to HardTek

Rendez-vous au Dock des Suds pour la soirée Tapage Nocturne Party.

https://www.dock-des-suds.org/agenda/danakil/

Dock des Suds 12 Rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-11 par Ville de Marseille Provence Tourisme / Ville de Marseille