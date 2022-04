Tapage Nocturne 2022 dock des suds, 9 avril 2022, Marseille.

Tapage Nocturne 2022

dock des suds, le samedi 9 avril à 22:00

TAPAGEURS & TAPAGEUSES ! Vous l’attendiez depuis plus d’un an et demi ! Aujourd’hui, c’est officiel, on va enfin retourner le Dock Des Suds de la plus belle des manières avec le retour de TAPAGE NOCTURNE Depuis 2014, Tapage Nocturne est le RDV incontournable des musiques Hard à Marseille en invitant les plus gros artistes de la scène sans oublier les jeunes talents… Des scénographies toujours plus étonnantes, des animations entre les scènes et toujours plus de SON !!! Quoi de mieux pour faire criser les voisins ? Au vu de la programmation et du système son, on vous conseille d’aller acheter une paire de sneakers, car vous allez taper du pied toute la soirée !!! **HARD STAGE** ► MISS K8 ► SEFA ► MAISSOUILLE ► HYSTA ► CHAOTIC HOSTILITY + DJ CONTEST **TEKNO STAGE** ► JACIDOREX ► VORTEK’S ► PROTOKSEED ► LA KAJOFOL ► SKRY + DJ CONTEST BILLETERIE ⇒ [https://bit.ly/3dV0eF8](https://bit.ly/3dV0eF8)

De 16,99 à 31,99€

dock des suds 12 RUE URBAIN V, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



