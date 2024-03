Tapage Nocturne 2 Dock des Suds Marseille 2e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Tapage Nocturne est de retour le 23 mars 2024 pour enflammer le mythique Dock des suds à Marseille.

Les tapageurs sont de retour au Dock des Suds le samedi 23 mars pour une édition XXL !



La boss du Hard Français HYSTA débarque à Marseille accompagnée de Teksa, Dfence, Gehletek, Nash Metek, Neika, Miltatek, The Surge Project et deux artistes issus du tremplin DJ.

Alors monte vite ton équipe de choc et prends ton billet avant le Sold-out ! 16.99 16.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 23:00:00

fin : 2024-03-23

Dock des Suds 12 Rue Urbain V

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

