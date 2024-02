TAPAGE ! Festival du livre jeunesse Le Bahut Semur-en-Auxois, vendredi 17 mai 2024.

Du 17 au 19 mai 2024, l’association B21 et la librairie L’Écritoire organisent au Bahut le premier salon du livre jeunesse de Semur-en-Auxois.

Pendant trois jours, la programmation de TAPAGE ! déplie toutes les pages du livre, de sa création à ses déclinaisons dans le spectacle vivant.

Au programme des rencontres et dédicaces avec des auteurs et illustrateurs, des ateliers, des jeux, des spectacles et une bonne tranche de poésie et de bonne humeur !

Avec Marc Boutavant, Victoria Dorche, Eléonore Douspis, Paul Ivoire, Xavier-Laurent Petit, Christine Palluy, TOPO, les éditions La Partie, etc.

Un événément organisé en partenariat avec les bibliothèques de Semur-en-Auxois et Précy-sous-Thil.

Vendredi 17 mai 2024 journée à destination des scolaires et des professionnels

Buvette et restauration sur place ! 0 0 EUR.

Le Bahut 12 rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@lebahut.net

