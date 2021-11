Paris Théâtre du Châtelet île de France, Paris TAP VIRTUOSO Théâtre du Châtelet Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

TAP VIRTUOSO Théâtre du Châtelet, 6 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 6 février 2022

de 11h à 12h

payant

La rencontre spectaculaire de la musique classique et des claquettes américaines ! Le pianiste François-René Duchâble et l’artiste Aurélien Lehmann interprètent des chefs-d’œuvre de la musique classique de Bach à Gershwin, dans un spectacle où le piano et les claquettes rivalisent de maestria. CYCLE LES P’TITS FAUTEUILS

Vélocité, rapidité, technique sont au programme de ce spectacle décalé qui emmène l’auditeur sur les traces de Bach, Mozart, Schubert, Beethoven ou encore Gershwin. Et cette promenade musicale se fera en claquettes ! Le danseur musicien Aurélien Lehmann, ancien rugbyman qui ne ménage pas son engagement physique, développe une approche visuelle et entraînante de la musique classique toute en nuances. Sa diversité de pas, alliée au jeu de clavier de François-René Duchâble, tirent le tap dancing de Broadway vers des territoires insoupçonnés. François-René Duchâble, piano Aurélien Lehmann, tap dance Dès 7 ans Spectacles -> Jeune public Théâtre du Châtelet 1 place du Châtelet Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (105m) 4 : Cité (277m) 21, 38, 47, 58, 67, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 85, 96 / N11 / N12 / N13 / N15 / N16 / N21 / N 24 A, B et D

Contact : THEATRE DU CHATELET 0140282840 relations-publiques@chatelet.com https://www.chatelet.com/ https://fr-fr.facebook.com/theatrechatelet/ https://twitter.com/theatrechatelet0140282840 Spectacles -> Jeune public Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2022-02-06T11:00:00+01:00_2022-02-06T12:00:00+01:00

© CLOÉ HARENT

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre du Châtelet Adresse 1 place du Châtelet Ville Paris lieuville Théâtre du Châtelet Paris