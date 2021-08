Cenon Espace Simone Signoret Cenon, Gironde Tap Spirit Espace Simone Signoret Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Il est curieux de constater que l’imaginaire collectif ait retenu des claquettes, l’avatar le plus blanchi, le plus lisse ou le plus compassé (Ciné-Broadway). TAP SPIRIT explore comment le mouvement a pu donner naissance au rythme. Comment les danses percussives ont pu se diversifier (claquettes américaines, irlandaises, espagnoles, africaines…), s’influencer, se métisser, ou s’unir à d’autres modes d’expression (Jazz, Hip Hop…) Au fond, la danse percussive est bien un marqueur de culture. Elle dit des choses de la société où elle est pratiquée. Car elle se nourrit des moments d’exultation (transes, prières, carnavals…), comme des heures sombres (ségrégation, exploitation…). Elle ne saurait mentir. Puisqu’elle a une âme. Voilà ce qu’est Tap Spirit. Direction artistique Soraya Bénac Chorégraphie, danse, claquettes Soraya Bénac Mise en scène Kamel Bénac Danse, claquettes, chant, vidéo Denzel Bénac Danse, claquettes Martine Blasco, Océane DescatCathy Gomez Hiéret Raphaël Leitao Anne-Claire Vilar del Peso Création LumièrePhilippe Boyé

gratuit sur réservation

Spectacle de danse et claquettes contemporaines

2021-09-04T20:00:00 2021-09-04T21:30:00

