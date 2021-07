Tap factory Istres, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Istres.

Tap factory 2021-07-17 – 2021-07-17 Pavillon de Grignan Avenue Adam de craponne

Istres Bouches-du-Rhône

Bien plus qu’un spectacle de percussions urbaines , Vincent Pausanias a utilisé sa large expérience en tant que réalisateur de nombreux spectacles pour fusionner ces disciplines du spectacle vivant telles les percussions, les acrobaties au sol et aériennes, le hip hop et la comédie, pour apporter une autre dimension à Tap Factory.

Vincent Pausanias , Chorégraphe et metteur en scène, a voulu créer un show qui mettrait en valeur la magie des rythmes à son plus haut niveau technique.

+33 4 42 81 76 00

Bien plus qu’un spectacle de percussions urbaines , Vincent Pausanias a utilisé sa large expérience en tant que réalisateur de nombreux spectacles pour fusionner ces disciplines du spectacle vivant telles les percussions, les acrobaties au sol et aériennes, le hip hop et la comédie, pour apporter une autre dimension à Tap Factory.

dernière mise à jour : 2021-06-30 par