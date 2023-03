Tap Factory CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE, 16 décembre 2023, HAZEBROUCK.

Tap Factory CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

CENTRE ANDRE MALRAUX (L.2-1083851- 3-1083852) présente : ce concert. Tap Factory, c’est un savant mélange de claquettes, de danse urbaine, de percussions et d’acrobaties, mené tambour battant par une troupe d’artistes qui a séduit le public du monde entier du Royaume-Uni à Israël, du Portugal à la Colombie, de la Chine aux USA. Sous la houlette du chorégraphe Vincent Pausanias, est réuni un casting de haut vol composé d’artistes pluridisciplinaires – acrobates, danseurs et musiciens – qui combinent tous les talents. Détonnant cocktail alliant performances, humour et fantaisie, Tap Factory est un grand show époustouflant.

CENTRE ANDRE MALRAUX-ESPACE FLANDRE HAZEBROUCK Rue du Milieu Nord

