Tap Factory Biarritz, 17 décembre 2022, Biarritz.

Tap Factory

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

2022-12-17 20:30:00 – 2022-12-17

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Biarritz

Après avoir séduit le public du monde entier (Grande Bretagne, Monaco, Israël, Portugal, Espagne, Colombie, Chine, USA etc…), TAP FACTORY débarque à Biarritz !

Cet époustouflant mélange de danse urbaine, claquettes, percussions et acrobaties, est mené tambour battant par une troupe d’artistes reconnus mondialement.

Un puissant cocktail alliant performances, humour et fantaisie, un univers « Chaplinesque » qui séduira un public de tout âge.

Une usine est un endroit où l’on transforme, où l’on fusionne, où l’on fait évoluer les choses. C’était donc le cadre parfait pour obtenir cet incroyable mix artistique.

Ce cast incroyablement généreux se donne sans compter jusqu’à la dernière seconde pour transmettre une énergie résolument positive. Les rythmes parfois puissants, parfois très fins, pénètrent et font vibrer les corps et les esprits du public.

A découvrir en famille !

+33 5 59 22 44 66

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz

