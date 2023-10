Ciné-débat « L’Homme qui penche » TAP Castille – Cinéma Poitiers, 7 novembre 2023, Poitiers.

Réalisation : Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury

Durée : 95 min

Projection en présence de la coréalisatrice Marie-Violaine Brincard.

Thierry Metz, ouvrier et poète, s’est suicidé le 16 avril 1997 à Bordeaux. Il avait transformé chaque étape de vie en matériau poétique. Certains de ses contemporains le voient comme l’un des plus grands poètes français du XXème siècle. Pour raconter la vie de Thierry Metz, « L’Homme qui penche » sillonne les paysages et les textes du poète, crée une résonance entre deux formes, poésie et cinéma. Ce sont aussi les personnes sur lesquelles il a écrit qui traversent le film : manœuvres, saisonniers, et patients d’un hôpital psychiatrique.

Pour en savoir plus sur le spectacle Chantier Interdit au Public de la Hop Hop Compagnie :

https://ma-poitiers.fr/events/residence-de-creation-chantier-interdit-au-public/

Une projection proposée par Filmer le travail, le TAP Castille – Cinéma et la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine.

Un spectacle créé et produit par la Hop Hop Compagnie, en coproduction avec l’OARA, Les Fabriques Réunies, la Ville de Poitiers, Grand Poitiers Communauté urbaine, le CNAREP Sur le Pont, Graines de rue, Musicalarue et la Ville de Puilboreau.

Avec le soutien de la SPEDIDAM, la Ville de Poitiers, Grand Poitiers Communauté urbaine, en partenariat avec la Maison de l’Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, le Centre d’Animation Poitiers-Sud, l’ENSIP de Poitiers, le BTP CFA Dordogne de Périgueux, La Briquetterie de La Grève sur le Mignon et le Musée des Arts et Métiers de Paris.

2023-11-07T20:30:00+01:00 – 2023-11-07T23:00:00+01:00

© « L’Homme qui penche », Marie-Violaine Brincard, Olivier Dury