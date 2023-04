Projection du film « La Belle Ville » TAP Castille – Cinéma Poitiers Catégories d’Évènement: Poitiers

Projection du film « La Belle Ville » Vendredi 28 avril, 20h00 TAP Castille – Cinéma Tarif : 5,50€, réservation conseillée VENDREDI 28 AVRIL 2023 à 20h

Le Tap Castille organise la soirée d’ouverture du festival « Les 48h de l’Agriculture Urbaine » à Poitiers avec une grande soirée cinéma-débat. Après la projection du film documentaire, plusieurs acteurs locaux prendront part à une discussion autour de l’agriculture urbaine. « La Belle Ville » de Manon Turina et François Marques

Documentaire / France / 2023 / Durée : 1h25

Manon Turina et François Marques vous propulsent au cœur de leur voyage inspirant aux quatre coins du monde. Ils vous proposent leur vision de la belle ville de demain, à travers la rencontre de personnes ordinaires, aux initiatives révolutionnaires, qui reconnectent Hommes, Villes et Nature. _ Évènement organisé par le TAP Castille – Cinéma, en partenariat avec l'AFAUP, la Maison de l'Architecture de Poitiers en Nouvelle-Aquitaine, la librairie La Bruyère Vagabonde, Le Baudet… TAP Castille – Cinéma 24 place du maréchal-leclerc, 86000 poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine

