Saint-Goazec Salle de Penn ar Pont - Sal Penn ar Pont Finistère, Saint Goazec Taol Kalon Dédé Hellec Salle de Penn ar Pont – Sal Penn ar Pont Saint-Goazec Catégories d’évènement: Finistère

Saint Goazec

Taol Kalon Dédé Hellec Salle de Penn ar Pont – Sal Penn ar Pont, 20 novembre 2021, Saint-Goazec. Taol Kalon Dédé Hellec

Salle de Penn ar Pont – Sal Penn ar Pont, le samedi 20 novembre à 17:00 Entrée : 7 €, avec le repas : 20 €.

Discussion à 17h, repas chanté à partir de 18h30 et grand fest-noz à partir de 21h30. Organisé par le Printemps de Châteauneuf. Salle de Penn ar Pont – Sal Penn ar Pont Penn ar Pont, 29520 Saint-Goazec Saint-Goazec Penn ar Pont Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T17:00:00 2021-11-20T23:59:00

