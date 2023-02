TAO RAVAO & VINCENT BUCHER (BLUES MALGACHE/GUITARE-HARMONICA ESPACE GERARD PHILIPE, 18 mars 2023, ST ANDRE LES VERGERS.

TAO RAVAO & VINCENT BUCHER (BLUES MALGACHE/GUITARE-HARMONICA ESPACE GERARD PHILIPE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 19.3 à 19.3 euros.

Tricotées sur des cordes de kabosy et de valiha (instruments traditionnels de Madagascar) et à l’harmonica, les mélodies du musicien et chanteur franco-malgache Tao Ravao et Vincent Bucher, l’un des plus grands harmonicistes français, sont d’une fraîcheur attrayante. Le blues, c’est ce qui a rapproché ces deux copains de longue date. Ils ont commencé ensemble il y a des années dans le métro parisien et depuis se retrouvent régulièrement pour enregistrer des albums ou jouer sur scène des histoires sans paroles et d’autres avec, écrites par Tao Ravao.. « Entre blues du sud du Mississipi, mélodies créoles afro-américaines, couleurs africaines groove malgache, les deux musiciens nous invitent à un voyage inédit, unique, dans le paysage sonore mondial…. »Télérama Tao Ravao, Vincent Bucher Tao Ravao, Vincent Bucher

ESPACE GERARD PHILIPE ST ANDRE LES VERGERS 22 avenue Maréchal Leclerc Aube

