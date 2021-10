Saint-Gaultier Les Chimères Indre, Saint-Gaultier Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Saint-Gaultier (36) Les Chimères Saint-Gaultier Catégories d’évènement: Indre

Saint-Gaultier

Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Saint-Gaultier (36) Les Chimères, 26 novembre 2021, Saint-Gaultier. Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Saint-Gaultier (36)

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à Les Chimères

**Tao RAVAO & Vincent BUCHER** au **25e Festival Villes des Musiques du Monde** “_Entre Madagascar et le Mississippi, le blues métisse ultratonique d’un redoutable tricoteur de cordes (valiha, kabosy, krar, lap steel) et d’un vibrant harmoniciste, qui rivalisent de virtuosité et d’inventions rythmiques.Ils se livrent à une méditation musclée, où le boogie se frotte à la transe._” Anne Berthod – TELERAMA [[https://youtu.be/M6IomtkWnto](https://youtu.be/M6IomtkWnto)](https://youtu.be/M6IomtkWnto) [**www.taoravao.com**](http://taoravao.com/) Concert + 1 boisson (apéritif, vin, bière, soda…) : 12 euros Assiettes chaudes & consistantes à 6 euros ! Réserver en ligne [www.leschimeres-brenne.fr](https://www.leschimeres-brenne.fr/) Réserver par sms ou nous joindre **06 62 16 82 40** Paiement sur place A partir de 18h00, premier set à 19h00 – * Un concert annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** **-**

Concert + 1 boisson (apéritif, vin, bière, soda…) : 12 euros – Assiettes chaudes & consistantes à 6 euros !

Afro-Blues malgache Les Chimères 1 place de l’Hôtel de Ville 36800 Saint-Gaultier Saint-Gaultier Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T19:00:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Gaultier Autres Lieu Les Chimères Adresse 1 place de l'Hôtel de Ville 36800 Saint-Gaultier Ville Saint-Gaultier lieuville Les Chimères Saint-Gaultier