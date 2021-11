Niamey Centre Culturel Franco-Nigerien Jean Rouch Niamey Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Niamey (Niger) Centre Culturel Franco-Nigerien Jean Rouch Niamey Catégorie d’évènement: Niamey

Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Niamey (Niger) Centre Culturel Franco-Nigerien Jean Rouch, 10 décembre 2021, Niamey. Tao RAVAO & Vincent BUCHER à Niamey (Niger)

Centre Culturel Franco-Nigerien Jean Rouch, le vendredi 10 décembre à 21:00

**Tao RAVAO & Vincent BUCHER** au **25e Festival Villes des Musiques du Monde** “_Entre Madagascar et le Mississippi, le blues métisse ultratonique d’un redoutable tricoteur de cordes (valiha, kabosy, krar, lap steel) et d’un vibrant harmoniciste, qui rivalisent de virtuosité et d’inventions rythmiques.Ils se livrent à une méditation musclée, où le boogie se frotte à la transe._” Anne Berthod – TELERAMA [[https://youtu.be/M6IomtkWnto](https://youtu.be/M6IomtkWnto)](https://youtu.be/M6IomtkWnto) [**www.taoravao.com**](http://taoravao.com/) – * Un concert annoncé dans l’**Agenda de Madagascar-musiques.net** **-**

Entrée: 5000 FCFA / Tarif réduit: 3000 FCFA .

Afro-Blues malgache Centre Culturel Franco-Nigerien Jean Rouch Rue du Musée National NIAMEY Niamey Kombo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T21:00:00 2021-12-10T23:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Niamey Autres Lieu Centre Culturel Franco-Nigerien Jean Rouch Adresse Rue du Musée National NIAMEY Ville Niamey lieuville Centre Culturel Franco-Nigerien Jean Rouch Niamey