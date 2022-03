Tao RAVAO et Vincent BUCHER en duo à Biel/Bienne (Suisse) KartellCulturel Bienne Catégories d’évènement: Bienne

Région administrative du Seeland

Tao RAVAO et Vincent BUCHER en duo à Biel/Bienne (Suisse) KartellCulturel, 29 avril 2022, Bienne. Tao RAVAO et Vincent BUCHER en duo à Biel/Bienne (Suisse)

KartellCulturel, le vendredi 29 avril à 20:30

**Tao Ravao** et **Vincent Bucher** nous emmènent en voyage, à la découverte des racines et du blues de **Madagascar**. Tao Ravao et Vincent Bucher se sont rencontrés pour la première fois dans les rues de Paris et dans les stations de métro, et ont collaboré à diverses formations au fil des ans. Entre Blues du sud du Mississippi, mélodies créoles afro-américaines, couleurs africaines, groove malgache, les deux musiciens nous invitent à une voyage inédit, unique, dans le paysage sonore mondial. LINE-UP: **Tao Ravao**: valiha, kabosy, foot stomp, lead vocals **Vincent Bucher**: harmonicas, back up vocals – * Un concert annoncé sur l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

Prix: 30.- / 25.-

Un voyage, à la découverte des racines et du blues de Madagascar. KartellCulturel Rue Basse 21 2502 Biel/Bienne Bienne Vieille Ville Région administrative du Seeland

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-29T20:30:00 2022-04-29T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bienne, Région administrative du Seeland Autres Lieu KartellCulturel Adresse Rue Basse 21 2502 Biel/Bienne Ville Bienne lieuville KartellCulturel Bienne Departement Région administrative du Seeland

KartellCulturel Bienne Région administrative du Seeland https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bienne/

Tao RAVAO et Vincent BUCHER en duo à Biel/Bienne (Suisse) KartellCulturel 2022-04-29 was last modified: by Tao RAVAO et Vincent BUCHER en duo à Biel/Bienne (Suisse) KartellCulturel KartellCulturel 29 avril 2022 Bienne KartellCulturel Bienne

Bienne Région administrative du Seeland