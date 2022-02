Tao RAVAO et Vincent BUCHER à Oran (Algérie) Théâtre La Fourmi Oran Catégories d’évènement: Daïra Oran

du jeudi 24 février au samedi 26 février à Théâtre La Fourmi

Tao Ravao et Vincent Bucher : CONCERT AFRO-BLUES L’**Institut Français**, en partenariat avec le **théâtre La Fourmi**, accueille Tao Ravao et Vincent Bucher, à Oran, pour un concert. Tao Ravao : valiha, foot stomp et voix. Vincent Bucher : harmonica et chœurs. Rendez-vous les 24 et 26 février 2022 au théâtre la Fourmi [https://www.taoravao.com](https://www.taoravao.com) – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** –

1 000 da

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T19:00:00 2022-02-24T21:00:00;2022-02-26T19:00:00 2022-02-26T21:00:00

