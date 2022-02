Tao RAVAO et Vincent BUCHER à Alger (Algérie) Institut Français Institut français d’Alger Alger Centre Catégories d’évènement: Alger Centre

Institut français d’Alger, le jeudi 3 mars à 19:30

Tao Ravao et Vincent Bucher : CONCERT AFRO-BLUES PIMENT BLEU : « piment parce que c’est un fruit, un condiment que l’on trouve dans les pays chauds, et que j’utilise beaucoup dans la cuisine. Bleu, c’est la couleur du BLUES, une musique que j’adore, qui m a accueilli, qui me nourrit, et qui est le socle de mon debout. la métaphore est suffisamment éloquente : de l’AFRIQUE dans LE.BLUES ET DU BLUES dans L’AFRIQUE TAO RAVAO. Tao Ravao : valiha, foot stomp et voix. Vincent Bucher : harmonica et chœurs. – * Un concert annoncé dans l’Agenda de **Madagascar-musiques.net** – Rencontre Afro-Blues Institut français d’Alger Rue Capitaine HASSANI, Alger Alger Centre Agha Daïra Sidi M’Hamed

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T19:30:00 2022-03-03T21:00:00

