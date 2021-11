Bayreuth Reichshof Kino Bayreuth Tao RAVAO à Bayreuth (Allemagne) Reichshof Kino Bayreuth Catégorie d’évènement: Bayreuth

Reichshof Kino, le samedi 13 novembre à 16:30

**TAO RAVAO** en solo (kabosy, litungu, krar, valiha,chant) à la **Journée intermédiale de l’Océan Indien** organisée par le département de recherche **Afrika Mutiple** de l’Université de Bayreuth pendant le FESTIVAL DU CINEMA AFRICAIN à BAYREUTH (Allemagne) – * un concert annoncé dans l’Agenda de Madagascar-musiques.net . En concert solo (valiha, kabosy, litungu, krar, chant) Reichshof Kino Maximilianstraße 28 Bayreuth Bayreuth Westliche Innenstadt

2021-11-13T16:30:00 2021-11-13T17:30:00

Reichshof Kino Adresse Maximilianstraße 28 Bayreuth