TAO RAVAO + 1RE PARTIE CARLOS G LOPES • Studio de l'Ermitage Studio de l'Ermitage, 3 novembre 2021, Paris. Le mercredi 3 novembre 2021 de 20h30 à 22h

Festival Villes des Musiques du Monde – 25e édition – Tournée Générale FESTIVAL VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – TOURNÉE GÉNÉRALE ! DU 8 OCT AU 14 NOV 2021 _____________________________________ AU PROGRAMME ! Tao Ravao PIMENT BLEU – AFRO-BLUES TRANSE MADAGASCAR Entre Madagascar et le Mississippi, le blues métisse ultratonique d’un redoutable tricoteur de cordes (valiha, kabosy, krar, lap steel) et d’un vibrant harmoniciste, qui rivalisent de virtuosité et d’inventions rythmiques . Ils se livrent à une méditation musclée, où le boogie se frotte à la transe.” _____________________________________ INFOS PRATIQUES Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage, 75020 Paris ▹www.villesdesmusiquesdumonde.com ▹01 44 62 02 86 Concerts -> Musiques du Monde Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020 Contact :Studio de l’Ermitage 0 http://www.villesdesmusiquesdumonde.com https://www.facebook.com/events/1024155688396858/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D Concerts -> Musiques du Monde Musique

