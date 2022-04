SANGRIA GRATUITE en concert à TANUS, vendredi 3 juin. TANUS Tanus Catégories d’évènement: Tanus

SANGRIA GRATUITE en concert à TANUS, vendredi 3 juin. TANUS, 3 juin 2022 19:30, Tanus. Vendredi 3 juin, 19h30 Sur place SANGRIA GRATUITE en concert à TANUS en fête, vendredi 3 juin. Le comité des Fêtes de TANUS accueille SANGRIA GRATUITE en concert pour les fêtes de Pentecôte le vendredi 3 juin à 21h30. Si vous aimez la fête en famille et entre amis ce concert exceptionel est pour vous. Sangria Gratuite reviendra pour interpréter ses célèbres chansons festives. David, Lolo et Gibb’s chanteront aussi leurs nouvelles chansons, celles dont vous êtes privés depuis 2 ans. Viva la fiesta ! TANUS TANUS 81190 81190 Tanus Tarn vendredi 3 juin – 19h30 à 23h59

