TANTZ SIRBA OCTET LA SCALA PROVENCE – 600, 1 avril 2023, AVIGNON.

TANTZ SIRBA OCTET LA SCALA PROVENCE – 600. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

LA SCALA PROVENCE (PLATESV-D-2021 007353) présente : ce spectacle. Depuis sa création en 2003, le Sirba Octet contribue à conserver la tradition musicale des communautés juives et tzigane d’Europe de l’Est. Le choix du titre Tantz ! qui signifie Danse ! en yiddish, sert ici de prétexte pour l’envolée musicale expressive, virtuose et dansante que propose le Sirba Octet. Un florilège de titres marqués par les sonorités traditionnelles des Doina, Hora, Sirba et autres danses des musiques klezmer et tziganes. Tantz ! passerelle entre la Roumanie, la Moldavie, la Russie et la Hongrie, se vit comme un voyage virevoltant et poétique, traversant les frontières et l’imagination. Autant d’émotions et de surprises que les klezmorims et les musiciens tziganes offraient à leur public en traversant les villages pour y animer les fêtes et les mariages. Dès sa sortie, l’album Tantz ! a été unanimement salué par la presse, les médias et le public. Le Sirba Octet fait depuis voyager ce programme dans des salles prestigieuses et des festivals en France et à l’étranger. PROGRAMME Kolomishka, Hora de Bessarabie, Fantaisie Roumaine, Suite de Moldavie, Doina Ciobanului / Sirba, Vu bistu geven / Der yid in Yerushalaim / Batuta de la Sarata Bessarabye, Hora Flacailor Ikh shtey unter a bokserboym, musique Chava Alberstein Coragheasca, Jalea Tiganilor / Opa Tsupa / Yom Shabes yom, A Gute Vokh, Oyfn Veg Shteyt A Boym / Avreml der Marvikher, Tumbalalaika / Roumania, Roumania, Hora de Mana Pe Batai / Di Mashke RESERVATIONS PMR : 04 64 00 00 90

LA SCALA PROVENCE – 600 AVIGNON 3 rue Pourquery de Boisserin Vaucluse

PROGRAMME

Kolomishka, Hora de Bessarabie, Fantaisie Roumaine, Suite de Moldavie, Doina Ciobanului / Sirba, Vu bistu geven / Der yid in Yerushalaim / Batuta de la Sarata Bessarabye, Hora Flacailor Ikh shtey unter a bokserboym, musique Chava Alberstein Coragheasca, Jalea Tiganilor / Opa Tsupa / Yom Shabes yom, A Gute Vokh, Oyfn Veg Shteyt A Boym / Avreml der Marvikher, Tumbalalaika / Roumania, Roumania, Hora de Mana Pe Batai / Di Mashke

RESERVATIONS PMR : 04 64 00 00 90

