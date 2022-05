Tantra Mixte, 14 juillet 2022, .

Tantra Mixte

2022-07-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-17

Avec douceur et lenteur, dans la puissance de l’instant, sans jugement, sans attente, Bruno et Hélène vous invitent à expérimenter une première approche du Tantra. Le tantra invite à ressentir, à redéfinir la notion de l’être dans toutes ces dimensions. Méditation, rituel, qualité du toucher, massage, danse…

Vers le Tantra de l’ETRE

Un des principes premiers du Tantra est la non dualité. Le Tantra nous enseigne qu’il n’y a ni bien, ni mal, ni intérieur, ni extérieur… Il existe seulement des principes différents qui s’opposent ou sont complémentaires. Ces principes, ces valeurs nous invitent à ressentir, imaginer, agir, rêver. Chaque principe a une fonction, un enseignement. Leur exploration nous permet de mieux nous connaître et de nous positionner.

Le symbole entrelacé du Yin et du Yang exprime à merveille cette idéologie. Tout est dans tout. Rien n’est séparé.

Nous vous invitons par ce stage à partir dans l’exploration de ces deux valeurs phares du Tantra et perpétuellement commentées dans nos vies au quotidien : les principes du Féminin et du Masculin.

Je suis la rencontre de deux principes. L’un venant de ma mère est majoritairement (culturellement ?) d’essence féminine, l’autre que je tiens de mon père est majoritairement (culturellement ?) d’essence masculine. Les deux principes étant totalement entrelacés en moi.

Le principe du féminin est relié à la Terre, aux émotions, à la transformation. Le principe du masculin pose une structure, un cadre, une direction. Deux minuscules vaisseaux organiques symbolisent organiquement la source de ces principes : l’ovule et le spermatozoïde. Lorsqu’ils se rencontrent, ils se mélangent, fusionnent, se marient… Ma vie incarnée commence là.

Je suis donc né.e d’une union entre deux valeurs distinctes, deux polarités à la fois identiques et différentes, complémentaires. Je viens de la fusion dans l’infiniment petit de deux puissances infiniment grandes qui me constituent à part égales mais qui s’expriment différemment. En effet, au-delà des codes sociaux, les valeurs du Féminin comme celles du Masculin, s’inscrivent dans un mouvement de curseur propre à chaque individu.

Grâce à la fusion de ces deux polarités, féminine et masculine, j’existe de façon unique. Ces deux polarités sont en moi, elles vont bien au-delà de mon genre et ne s’arrêtent certainement pas à l’aspect sexué de ma personne.

Comment, alors, tout d’abord reconnaître et définir les qualités du Féminin ainsi que les qualités du Masculin qui me constituent ? Comment ces valeurs s’ajustent-elles ensemble ? Ou au contraire se repoussent-elles ?

Par des exercices spécifiques empruntés à la danse, au massage, à la méditation, chacun.e sera amené.e à tester, goûter, explorer ses deux polarités. Le temps du stage se divisera dans des temps autour des notions de l’ÊTRE, permettant de reconnaître et accueillir le Féminin, reconnaître et accueillir le Masculin, pour aboutir à la reconnaissance de ce qu’est : ÊTRE ENSEMBLE, Féminin et Masculin réunis.

Ce stage d’initiation a pour ambition de permettre à chacun.e des participant.e.s d’aller vers son intégrité, celle de l’ÊTRE, en permettant une alliance entre le corps, les sentiments/sensations et l’esprit.

Vivre en harmonie avec soi-même pour vivre sereinement avec les autres.

Date : Du jeudi 14 juillet en fin d’après midi au dimanche 17 juillet dans l’après midi

Tarif : 360€ + Adhésion à l’Association Les Amandiers à partir de 15€

Hébergement disponible sur place.

Public : Adultes

Entretien téléphonique auprès d’Hélène avant inscription

Inscription obligatoire, nombre de places limité.

Un minimum d’inscription est nécessaire pour assurer les échanges et le partage

Les animateurs

Hélène accompagne les personnes vers une meilleurs estime d’elles-mêmes. Elle utilise des pratiques du Tantra, de la Danse, de l’Art, pour créer un environnement propice au lâcher-prise : se voir autrement pour se libérer des codes imposés, se (re)ssentir différemment pour se retrouver au plus proche de soi. Elle propose un voyage dans le corps par le mouvement, la compréhension des sensations. Elle est en cours de formation en Art & Danse Thérapie.

Bruno pratique le massage tantrique depuis plusieurs années, après avoir suivi une formation certifiante chez Tantra Intégral. Avec bienveillance, il porte sur les corps un regard d’une grande douceur. Pour lui chaque individu raconte son histoire à travers son corps. Chaque personne chante une mélodie qui lui est propre à travers ses gestes, son allure, sa démarche. En tant que masseur, il a appris le langage intime de chaque être, dans l’attente de l’instant propice à son expression personnelle.

Pour en savoir plus sur :

le Tantra : https://helenetoulet.com/a-propos-du-tantra/

Bruno : https://tantra-matanoma.com/parcours-tantra/

Hélène : https://helenetoulet.com/presentation-helene-toulet/

Avec douceur et lenteur, dans la puissance de l’instant, sans jugement, sans attente, Bruno et Hélène vous invitent à expérimenter une première approche du Tantra. Le tantra invite à ressentir, à redéfinir la notion de l’être dans toutes ces…

les.amandiers@hotmail.com +33 7 67 07 45 04 https://lesamandiers76.wixsite.com/lesamandiers/tantramixte

Avec douceur et lenteur, dans la puissance de l’instant, sans jugement, sans attente, Bruno et Hélène vous invitent à expérimenter une première approche du Tantra. Le tantra invite à ressentir, à redéfinir la notion de l’être dans toutes ces dimensions. Méditation, rituel, qualité du toucher, massage, danse…

Vers le Tantra de l’ETRE

Un des principes premiers du Tantra est la non dualité. Le Tantra nous enseigne qu’il n’y a ni bien, ni mal, ni intérieur, ni extérieur… Il existe seulement des principes différents qui s’opposent ou sont complémentaires. Ces principes, ces valeurs nous invitent à ressentir, imaginer, agir, rêver. Chaque principe a une fonction, un enseignement. Leur exploration nous permet de mieux nous connaître et de nous positionner.

Le symbole entrelacé du Yin et du Yang exprime à merveille cette idéologie. Tout est dans tout. Rien n’est séparé.

Nous vous invitons par ce stage à partir dans l’exploration de ces deux valeurs phares du Tantra et perpétuellement commentées dans nos vies au quotidien : les principes du Féminin et du Masculin.

Je suis la rencontre de deux principes. L’un venant de ma mère est majoritairement (culturellement ?) d’essence féminine, l’autre que je tiens de mon père est majoritairement (culturellement ?) d’essence masculine. Les deux principes étant totalement entrelacés en moi.

Le principe du féminin est relié à la Terre, aux émotions, à la transformation. Le principe du masculin pose une structure, un cadre, une direction. Deux minuscules vaisseaux organiques symbolisent organiquement la source de ces principes : l’ovule et le spermatozoïde. Lorsqu’ils se rencontrent, ils se mélangent, fusionnent, se marient… Ma vie incarnée commence là.

Je suis donc né.e d’une union entre deux valeurs distinctes, deux polarités à la fois identiques et différentes, complémentaires. Je viens de la fusion dans l’infiniment petit de deux puissances infiniment grandes qui me constituent à part égales mais qui s’expriment différemment. En effet, au-delà des codes sociaux, les valeurs du Féminin comme celles du Masculin, s’inscrivent dans un mouvement de curseur propre à chaque individu.

Grâce à la fusion de ces deux polarités, féminine et masculine, j’existe de façon unique. Ces deux polarités sont en moi, elles vont bien au-delà de mon genre et ne s’arrêtent certainement pas à l’aspect sexué de ma personne.

Comment, alors, tout d’abord reconnaître et définir les qualités du Féminin ainsi que les qualités du Masculin qui me constituent ? Comment ces valeurs s’ajustent-elles ensemble ? Ou au contraire se repoussent-elles ?

Par des exercices spécifiques empruntés à la danse, au massage, à la méditation, chacun.e sera amené.e à tester, goûter, explorer ses deux polarités. Le temps du stage se divisera dans des temps autour des notions de l’ÊTRE, permettant de reconnaître et accueillir le Féminin, reconnaître et accueillir le Masculin, pour aboutir à la reconnaissance de ce qu’est : ÊTRE ENSEMBLE, Féminin et Masculin réunis.

Ce stage d’initiation a pour ambition de permettre à chacun.e des participant.e.s d’aller vers son intégrité, celle de l’ÊTRE, en permettant une alliance entre le corps, les sentiments/sensations et l’esprit.

Vivre en harmonie avec soi-même pour vivre sereinement avec les autres.

Date : Du jeudi 14 juillet en fin d’après midi au dimanche 17 juillet dans l’après midi

Tarif : 360€ + Adhésion à l’Association Les Amandiers à partir de 15€

Hébergement disponible sur place.

Public : Adultes

Entretien téléphonique auprès d’Hélène avant inscription

Inscription obligatoire, nombre de places limité.

Un minimum d’inscription est nécessaire pour assurer les échanges et le partage

Les animateurs

Hélène accompagne les personnes vers une meilleurs estime d’elles-mêmes. Elle utilise des pratiques du Tantra, de la Danse, de l’Art, pour créer un environnement propice au lâcher-prise : se voir autrement pour se libérer des codes imposés, se (re)ssentir différemment pour se retrouver au plus proche de soi. Elle propose un voyage dans le corps par le mouvement, la compréhension des sensations. Elle est en cours de formation en Art & Danse Thérapie.

Bruno pratique le massage tantrique depuis plusieurs années, après avoir suivi une formation certifiante chez Tantra Intégral. Avec bienveillance, il porte sur les corps un regard d’une grande douceur. Pour lui chaque individu raconte son histoire à travers son corps. Chaque personne chante une mélodie qui lui est propre à travers ses gestes, son allure, sa démarche. En tant que masseur, il a appris le langage intime de chaque être, dans l’attente de l’instant propice à son expression personnelle.

Pour en savoir plus sur :

le Tantra : https://helenetoulet.com/a-propos-du-tantra/

Bruno : https://tantra-matanoma.com/parcours-tantra/

Hélène : https://helenetoulet.com/presentation-helene-toulet/

dernière mise à jour : 2022-04-22 par