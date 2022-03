Tanto Bate Até Que… Samba Marseille 6e Arrondissement, 15 avril 2022, Marseille 6e Arrondissement.

12 12 “Tanto Bate Até Que… Samba” est un projet musical formé par un collectif de musiciennes qui ont pour objectif d’exalter l’art, la beauté et le talent des femmes.

Appelé “Roda de Samba”, c’est grâce à cet état d’esprit qu’on vous fera découvrir les différents genres musicaux du Brésil. Répertoire finement sélectionné pour faire danser le public.

Venez goûter à ces rythmes contagieux et vous laisser séduire par les mouvements de la samba !

Arrasta a sandália que o samba vai começar…



Avec Denize Machado, voix et percussions / Inah Santos, voix / Lizzie Marchi, percussion / Glenda Falcão, percussion / Marina Prado, guitare / Carol Campolina, cavaquinho



Au programme de la soirée au Café Julien :

19h : restauration de tapas

21h : concert

A vos agendas !

Prenez date du vendredi 15 avril 2022 pour une soirée 100 % Brésil au Café Julien.

