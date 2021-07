Tante Hortense Le TALUS, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Marseille.

Tante Hortense

Le TALUS, le dimanche 18 juillet à 20:00

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com)le Talus vous propose un concert délirant, avec des artistes qui aiment mélanger les styles, les rythmes, les ambiances…Entrée libre, prix libre (et conscient) ! **Le spectacle** Tante Hortense c’est de la chanson française à la fois délicate et abusée. Non. De la chanson, en français, qui cherche à émouvoir en faisant parfois semblant de poursuivre un autre but. Ça peut formellement être avec plein d’instruments acoustiques, ou alors avec des synthés et des boîtes à rythmes, ça peut être proche de la samba, de la pop, de la folk indé. Durée: 1h Prix : Participation libre et consciente. Oui aux spectacles vivants ! Les artistes: Après quatre albums sous le nom de Tante Hortense, Stéphane Massy est revenu sous le nom de MASSY INC. avec à ses côtés Eddy Godeberge (cavaco électrique) et Christophe Rodomisto (guitares, synthétiseurs). Le trio propose « une chanson électro à la fois jouissive et existentielle. Qui fait rire, danser, partager, et pourtant vous accompagne dans une éventuelles introspection ». **Covid 19** – Le Talus s’adapte au contexte sanitaire actuel et le port du masque est obligatoire – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. Infos pratiques Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2020 : 6€ Annuelle RSA 2020 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée **+ d’infos sur la Ferme Le Talus** 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. > www.letalus.com > [https://www.instagram.com/letalusmarseille](https://www.instagram.com/letalusmarseille)

Prix libre

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T20:00:00 2021-07-18T23:00:00